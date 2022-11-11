Мадонна выложила в сеть кадры, где пьет из миски собаки, чем шокировала фанатов
2022-11-11 15:39
Известная на весь мир певица Мадонна шокировала поклонников, выложив в сеть кадры, где она пьет воду из собачьей миски, делая это очень вызывающе.
Американская поп-дива Мадонна напугала поклонников кадрами в соцсетях.
Певица выложила в сеть кадры, где пьет воду из собачьей миски.
Интернет-пользователи в недоумении. Некоторые решили, что знаменитость не в себе, и ей срочно необходима помощь психиатра.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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