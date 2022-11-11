Мадонна выложила в сеть кадры, где пьет из миски собаки, чем шокировала фанатов

Известная на весь мир певица Мадонна шокировала поклонников, выложив в сеть кадры, где она пьет воду из собачьей миски, делая это очень вызывающе.

Американская поп-дива Мадонна напугала поклонников кадрами в соцсетях.

Певица выложила в сеть кадры, где пьет воду из собачьей миски.

Интернет-пользователи в недоумении. Некоторые решили, что знаменитость не в себе, и ей срочно необходима помощь психиатра.