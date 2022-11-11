Соловьев прошелся по Собчак во время эфира своей передачи

Ведущий Владимир Соловьев в очередной раз высказался по поводу своего отношения к коллеге Ксении Собчак.

Известный ведущий телевидения Владимир Соловьев нелестно высказался о Ксении Собчак в эфире своей программы. Он назвал журналистку "самодовольной".

Соловьев утверждал, что многие личности сегодня ведут себя "по-злодейски" и не сомневаются в собственной правоте.

Телеведущий обратился к персоне Собчак, задавшись вопросом, сомневается ли его коллега в том, что действует правильно.