Лоза высказался о возвращении Меладзе в Россию

Юрий Лоза высказался о возвращении Валерия Меладзе в Россию после пребывания за рубежом. Он считает, что коллега продолжит зарабатывать на российской сцене.

Валерий Меладзе вернулся в Россию после нахождения за границей.

Его коллега по сцене Юрий Лоза убежден, что Меладзе продолжит трудится в отечественном шоу-бизнесе, о чем сообщает Телеграм-канал "Звездач".

Юрий считает, что Валерию деваться некуда, а организаторы будут делать то, что им скажут, как будет настроен народ.