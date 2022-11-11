Лоза высказался о возвращении Меладзе в Россию
2022-11-11 16:00
Юрий Лоза высказался о возвращении Валерия Меладзе в Россию после пребывания за рубежом. Он считает, что коллега продолжит зарабатывать на российской сцене.
Валерий Меладзе вернулся в Россию после нахождения за границей.
Его коллега по сцене Юрий Лоза убежден, что Меладзе продолжит трудится в отечественном шоу-бизнесе, о чем сообщает Телеграм-канал "Звездач".
Юрий считает, что Валерию деваться некуда, а организаторы будут делать то, что им скажут, как будет настроен народ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Волочкова намекнула о наличии у нее нового возлюбленного
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
Трамп: Я хотел бы извиниться перед Меланией от имени новостных агентств
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах