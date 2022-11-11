В Кремле заявили, что Россия серьезно относится к предложениям США об обмене пленными
В Кремле заявили в пятницу, что всегда серьезно относятся к предложениям США об обмене заключенными после того, как Байден лично обратился с призывом продолжить переговоры на эту тему.
«Есть существующие каналы, они должны быть конфиденциальными, только так можно добиться результатов», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, хотя и предостерег от того, что он назвал «дипломатией в мегафон».
Пока же перспектива обмена баскетболистки Бритни Гринер, оттбывающу наказание в российской колонии, непрозрачна.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил сегодня, что идея обмена пленными между Соединенными Штатами и Россией остается открытой и что у обеих сторон есть определенные каналы и график переговоров по этому вопросу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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