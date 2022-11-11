Волочкова намекнула о наличии у нее нового возлюбленного

Похоже, сердце скандально известной балерины Анастасии Волочковой снова не свободно, о чем она намекнула в социальных сетях.

Известная артистка балета Анастасия Волочкова отметила, что обожает неожиданные подарки от достойных мужчин.

Романтику знаменитость считает украшением жизни, которой не бывает много.

Также Волочкова сообщила, что в настоящее время счастлива.

Подробностей по поводу личности того, с кем она счастлива, танцовщица сообщать не стала, но добавила, что для нее жизнь без любви и внимания не возможна.