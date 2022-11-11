Волочкова намекнула о наличии у нее нового возлюбленного
2022-11-11 16:12
Похоже, сердце скандально известной балерины Анастасии Волочковой снова не свободно, о чем она намекнула в социальных сетях.
Известная артистка балета Анастасия Волочкова отметила, что обожает неожиданные подарки от достойных мужчин.
Романтику знаменитость считает украшением жизни, которой не бывает много.
Также Волочкова сообщила, что в настоящее время счастлива.
Подробностей по поводу личности того, с кем она счастлива, танцовщица сообщать не стала, но добавила, что для нее жизнь без любви и внимания не возможна.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Волочкова намекнула о наличии у нее нового возлюбленного
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