Зеленский объявил сбор средств на украинский флот морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил старт сбора средств на создание украинского флота морских дронов.

11 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале опубликовал видео сборки морских дронов и заявил о начале сбора средств на создание украинского флота, который будет состоять из данных беспилотников.

Зеленский также выразил свою уверенность в том, что «миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины», отметив, что «все уже видели» для чего ВСУ нужны морские дроны.