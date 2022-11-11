Зеленский объявил сбор средств на украинский флот морских дронов
2022-11-11 16:16
Президент Украины Владимир Зеленский объявил старт сбора средств на создание украинского флота морских дронов.
11 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский в своём официальном Telegram-канале опубликовал видео сборки морских дронов и заявил о начале сбора средств на создание украинского флота, который будет состоять из данных беспилотников.
Зеленский также выразил свою уверенность в том, что «миллионы людей поддержат это важное направление обороны Украины», отметив, что «все уже видели» для чего ВСУ нужны морские дроны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Волочкова намекнула о наличии у нее нового возлюбленного
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
Трамп: Я хотел бы извиниться перед Меланией от имени новостных агентств
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах