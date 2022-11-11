AP: власти США расследуют криптобиржу FTX

Стремительный крах криптовалютной биржи FTX в четверг вызвал еще больше потрясений в мире криптовалют, поскольку власти в настоящее время расследуют действия фирмы на предмет потенциальных нарушений.

Человек, знакомый с делом, сказал, что Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам изучают FTX, чтобы определить, была ли совершена какая-либо преступная деятельность или преступления с ценными бумагами.

Человек не мог публично обсуждать детали расследования и говорил с Associated Press на условиях анонимности.

События этой недели ознаменовали шокирующий поворот событий для генерального директора и основателя FTX Сэма Банкмана-Фрида, которого ранее в этом году называли своего рода спасителем, когда он помог укрепить ряд криптовалютных компаний, столкнувшихся с финансовыми проблемами.