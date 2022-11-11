Stadler показал первый тестовый вагон для берлинского метро

Больше мест, меньше дверей: новая серия берлинского метро проходит испытания в Фельтене в Бранденбурге.

Производитель Stadler представил в пятницу первый тестовый вагон с четырьмя дверями и 88 сидячими местами.

Руководитель Stadler Юре Микольчич подчеркнул, что новые вагоны «сделаны по индивидуальному заказу», то есть точно адаптированы к пожеланиям берлинской транспортной компании (BVG) и их сети.

«Поэтому важно не торопиться с тщательным обследованием», — сказал Микольчич.

Некоторые из новых моделей сидений, которые будут установлены в метро в будущем, уже можно увидеть в тестовом вагоне Velten. Этот образец разнообразия гораздо более красочный и четко выделяется на фоне очень аккуратного вида вагона, которые кажутся более просторными.