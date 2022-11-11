Акции поставщика каннабиса Cantourage пользуются спросом на Франкфуртской бирже

Благодаря планам по легализации марихуаны в ФРГ берлинский стартап по производству каннабиса Cantourage стал публичным на Франкфуртской фондовой бирже.

Как сообщила в пятницу Deutsche Börse акция смогла увеличиться более чем вдвое при низком обороте до 15 евро, совсем недавно бумаги котировалась на отметке 13 евро.

В результате IPO, которое состоялось в сегменте Scale для растущих компаний Deutsche Börse, около 15 процентов акций компании и в общей сложности почти два миллиона акций на предъявителя находятся в свободном обращении. По данным компании, в рамках ранее завершенного частного размещения Cantourage оценивается в высоком двузначном диапазоне миллионов евро.

Cantourage продает медицинские виды каннабиса, дронабинол, экстракты каннабиса и фармацевтическую КБД, а также управляет собственной клиникой каннабиса в Великобритании.

Медицинский каннабис был одобрен в Германии в 2017 году для лечения серьезных заболеваний. В основном используется для облегчения боли. С планами легализовать рекреационную марихуану многие продавцы надеются на гораздо больший рынок.

Компания Cantourage, в которой работает более 35 сотрудников, была основана в 2019 году, в 2021 году объем ее продаж составил пять миллионов евро, а в текущем году она планирует утроить продажи.

На средства, вырученные от IPO, Cantourage планирует расширить производство, открыть новые рынки и подготовиться к легализации рекреационного каннабиса в европейских странах.