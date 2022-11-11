Reuters: в Швеции предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу России
2022-11-11 17:08
Шведская прокуратура предъявила обвинение двоим братьям в шпионаже в пользу Российской Федерации.
11 ноября информационное агентство Reuters сообщило о том, что сотрудники нацбезопасности прокуратуры Швеции предъявили обвинения двоим мужчинам в возрасте 42 и 35 лет в шпионаже якобы в пользу России.
Отмечается, что задержанные являются братьями, один из которых работал в органах безопасности Швеции и имел доступ к секретной информации, которая может нанести ущерб безопасности страны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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