Reuters: в Швеции предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу России

Шведская прокуратура предъявила обвинение двоим братьям в шпионаже в пользу Российской Федерации.

11 ноября информационное агентство Reuters сообщило о том, что сотрудники нацбезопасности прокуратуры Швеции предъявили обвинения двоим мужчинам в возрасте 42 и 35 лет в шпионаже якобы в пользу России.

Отмечается, что задержанные являются братьями, один из которых работал в органах безопасности Швеции и имел доступ к секретной информации, которая может нанести ущерб безопасности страны.