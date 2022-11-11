Грузчик Каррата в Австралии, злобно швырявший багаж авиапассажиров, был уволен
2022-11-11 17:16
Посмотрев этот видеоролик, многие люди с грустью признали — нет ничего удивительного в том, что багаж авиапассажиров бывает повреждён.
Кадры, снятые в аэропорту Каррата (Пилбара, Западная Австралия), вызвали у людей немало эмоций, далёких от положительных.
Хотя нашлись всё-таки комментаторы, немного пожалевшие грузчика. Наверняка у незнакомца был плохой день и наверняка после публикации видеоролика всё стало только хуже.
Эти провидцы оказались правы — после разгоревшегося скандала мужчину уволили.
Опубликовано: Антон Райт
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