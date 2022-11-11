Уронив телефон в бассейн, житель Кампу-Гранди, что в Бразилии, устроил комичное шоу с нырянием
2022-11-11 17:20
Этому жителю Кампу-Гранди (Бразилия) стоило бы быть внимательнее и покрепче держать в руках свой мобильный телефон.
Судьба телефона и его способность вновь работать остались тайной, но по крайней мере все повеселились.
Зрители тоже не смогли не похихикать над забавной неприятностью.
А некоторых особенно умилила непосредственность ещё одной героини кадров — собаки, которая не разобралась в ситуации и подумала, что хозяин неожиданно вознамерился искупаться.
Раз так, то надо было составить ему компанию.
Опубликовано: Антон Райт
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