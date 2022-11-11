Выдворение из РФ в Молдавию блогера Некоглая признали законным
Мосгорсуд признал законным выдворение из России в Молдавию блогера Некоглая.
11 ноября по сообщениям ТАСС Мосгорсуд признал законным выдворение тиктокера Николая Лебедева (Некоглая) в Молдавию за нарушение миграционного законодательства России.
Во время заседания Некоглай попросил как можно скорее депортировать его в Молдавию, так как он не хочет обжаловать первоначальное решение и раскаивается.
Ранее Лебедев снял видео с пародией на подвиг российского военнослужащего, который дважды откинул гранаты, сброшенные на него украинским дроном, сразу после этого действия тиктокера попросили проверить на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ.
Опубликовано: Елена Калиновская
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Россия запретила въезд 200 гражданам США, включая братьев и сестру Байдена
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
МИД РФ: Россия закрыла въезд 200 гражданам США, признав их persona non grata
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах