Джо Байден прибывает в Египет для участия в COP27 по климату

Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в Шарм-эль-Шейх, Египет, для участия в международной климатической конференции COP27.

Прибыв на президентском самолете Air Force One, он делает короткую остановку на 27-й конференции ООН, где он покажет пример своего колоссального плана действий по борьбе с изменением климата в Соединенных Штатах.

Ожидается, что Байден выступит за увеличение помощи бедным странам, которые находятся на переднем крае климатических изменений.

