Джо Байден прибывает в Египет для участия в COP27 по климату
2022-11-11 17:51
Президент США Джо Байден прибыл в пятницу в Шарм-эль-Шейх, Египет, для участия в международной климатической конференции COP27.
Прибыв на президентском самолете Air Force One, он делает короткую остановку на 27-й конференции ООН, где он покажет пример своего колоссального плана действий по борьбе с изменением климата в Соединенных Штатах.
Ожидается, что Байден выступит за увеличение помощи бедным странам, которые находятся на переднем крае климатических изменений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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