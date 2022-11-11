Илон Маск заверил Эммануэля Макрона, что дети будут защищены в Интернете

На вопрос Эммануэля Макрона новый владелец Twitter Илон Маск ответил в пятницу, что дети будут абсолютно защищены в Интернете, а президент Франции запустил лабораторию по этому вопросу с международными субъектами.

Эммануэль Макрон инициировал в четверг в Париже «лабораторию по защите детей в Интернете», объединяющую платформы, неправительственные организации и регулирующие органы, чтобы отреагировать на растущее воздействие несовершеннолетних на порнографию, домогательства и насилие в Интернете.

«@elonmusk, защитит ли Твиттер наших детей?», — написал глава государства в своем твиттере со ссылкой на известный логотип социальной сети в виде синей птицы.

«Абсолютно», — ответил по-французски босс Twitter. «Мы примем меры в этом отношении», — написал он также на английском языке.

Лаборатория была открыта во время встречи в Елисейском дворце с неправительственными организациями и представителями основных цифровых платформ и поисковых систем (Meta, Microsoft, Google, TikTok...) по случаю Парижского форума мира.

«Цифровое пространство не может быть местом беззакония. Это борьба, которую мы ведем против терроризма, которую мы ведем против разжигания ненависти в Интернете. Это то, к чему мы должны стремиться с точки зрения защиты наших детей», — сказал Эммануэль Макрон.

Лаборатория должна определить «хорошие способы регулирования и лучшей защиты наших детей в Интернете», подчеркнул глава французского государства, призвав всех «добровольцев» присоединиться к инициативе.