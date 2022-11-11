Рогов: жители Мелитопольского района помогли полицейским обнаружить СВУ
2022-11-11 18:01
Член Главного совета ВГА Запорожской области заявил, что жители Мелитопольского района помогли полицейским обнаружить иностранное СВУ.
11 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что жители Мелитопольского района обнаружили на пустыре подозрительный предмет и обратились в полицию.
Рогов утверждает, что найденный местными жителями предмет оказался самодельным взрывным устройством иностранного производства марки C-4, который был изъят правоохранителями.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Россия запретила въезд 200 гражданам США, включая братьев и сестру Байдена
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей
МИД РФ: Россия закрыла въезд 200 гражданам США, признав их persona non grata
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах