Рогов: жители Мелитопольского района помогли полицейским обнаружить СВУ

Член Главного совета ВГА Запорожской области заявил, что жители Мелитопольского района помогли полицейским обнаружить иностранное СВУ.

11 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём официальном Telegram-канале заявил о том, что жители Мелитопольского района обнаружили на пустыре подозрительный предмет и обратились в полицию.

Рогов утверждает, что найденный местными жителями предмет оказался самодельным взрывным устройством иностранного производства марки C-4, который был изъят правоохранителями.