В Бразилии в октябре фиксируется рекордная вырубка лесов в Амазонии
2022-11-11 18:02
Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла в октябре 904 км2, что является рекордом для этого месяца года, согласно официальным данным, опубликованным в пятницу.
Система спутникового наблюдения DETER, используемая с 2015 года, зафиксировала увеличение площади обезлесения в самом большом тропическом лесу на планете на 3% по сравнению с октябрем 2021 года.
Данные были зарегистрированы Национальным институтом космических исследований (INPE).
Всего за десять месяцев 2022 год уже стал худшим в этом статистическом ряду по вырубке лесов в Амазонии: с карты было стерто 9 494 км² растительности, что побило рекорд в 9 178 км² за весь 2021 год.
Опубликовано: Тарас Медведев
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