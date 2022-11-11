В Бразилии в октябре фиксируется рекордная вырубка лесов в Амазонии

Вырубка лесов в бразильской Амазонии достигла в октябре 904 км2, что является рекордом для этого месяца года, согласно официальным данным, опубликованным в пятницу.

Система спутникового наблюдения DETER, используемая с 2015 года, зафиксировала увеличение площади обезлесения в самом большом тропическом лесу на планете на 3% по сравнению с октябрем 2021 года.

Данные были зарегистрированы Национальным институтом космических исследований (INPE).

Всего за десять месяцев 2022 год уже стал худшим в этом статистическом ряду по вырубке лесов в Амазонии: с карты было стерто 9 494 км² растительности, что побило рекорд в 9 178 км² за весь 2021 год.