ФАО предупреждает, что глобальные расходы на импорт продовольствия вырастут на 10% в 2022 году
Ожидается, что глобальные расходы на импорт продовольствия достигнут 1,94 трлн долларов в 2022 году, что на 10% больше, чем в предыдущем году, из-за роста цен, предупредила ФАО в пятницу.
Ожидается, что наряду с этим ростом расходов на продовольствие глобальные расходы на импорт сельскохозяйственных ресурсов, включая удобрения, увеличатся на 48% по сравнению с 2021 годом.
В своем двухгодичном отчете «Продовольственный прогноз» ФАО предупреждает, что последствия будут драматичными для бедных стран-импортеров, которые будут платить больше из уменьшившихся бюджетов.
Большая часть увеличения стоимости продовольствия приходится на страны с высоким уровнем дохода, там же наблюдается и увеличение объемов закупок, в отличие от экономически уязвимых стран, таких как Мадагаскар, Либерия или Ливан.
«Ожидается, что общая стоимость импорта продовольствия для группы стран с низким уровнем дохода может сократится на 10% в натуральном выражении», — отмечает ФАО.
Ожидается, что страны Африки к югу от Сахары, уже сильно пострадавшие от недоедания, потратят на импорт продовольствия еще 4,8 миллиарда долларов, несмотря на меньшие объемы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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