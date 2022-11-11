Лукашенко поручил использовать каждый клочок земли на благо Беларуси
2022-11-11 18:22
Александр Лукашенко утверждает, что вся территория страны должна быть использована во благо её жителей.
11 ноября Александр Лукашенко посетил правительственное совещание, посвящённое мелиорации земель, где напомнил, площадь подобных территорий в Беларуси составляет 37 процентов от всех сельскохозяйственных угодий страны, ввиду чего на них производится треть от всей белорусской продукции растениеводства.
По мнению Лукашенко, в Беларуси не может быть споров о необходимости мелиорации, поскольку каждый клочок земли должен быть использован на благо белорусского народа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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