Лукашенко поручил использовать каждый клочок земли на благо Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что вся территория страны должна быть использована во благо её жителей.

11 ноября Александр Лукашенко посетил правительственное совещание, посвящённое мелиорации земель, где напомнил, площадь подобных территорий в Беларуси составляет 37 процентов от всех сельскохозяйственных угодий страны, ввиду чего на них производится треть от всей белорусской продукции растениеводства.

По мнению Лукашенко, в Беларуси не может быть споров о необходимости мелиорации, поскольку каждый клочок земли должен быть использован на благо белорусского народа.