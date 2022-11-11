В Иране сотни «мятежников» вышли на улицы через шесть недель после «Кровавой пятницы»
2022-11-11 18:24
Сотни разгневанных мужчин вышли на демонстрацию после молитвы на улицах юго-восточной провинции Ирана Систан-Белуджистан в пятницу, через шесть недель после того, как акция протеста была жестоко подавлена.
«Смерть Хамени», — скандировали мужчины, выходящие из мечетей в Захедане, столице провинции, согласно видео, опубликованному неправительственной организацией «Права человека Ирана» (IHR), базирующейся в Осло.
Демонстрации также прошли в Хаше, и десятки полицейских по охране общественного порядка были развернуты против протестующих в Ираншахре, другом городе в Систан-Белуджистане, согласно видео, размещенным в Интернете.
В Ираншахре для разгона демонстрантов силы безопасности применили слезоточивый газ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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