Каховская ГЭС продолжает работу несмотря на обстрелы ВСУ
2022-11-11 18:48
Гидроэлектростанция в Новой Каховке не остановила свою работу невзирая на массированные обстрелы со стороны украинских военных, уведомляют местные власти.
Вечером 11 ноября глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев публично заявил, что ГЭС в городе продолжает выполнять свои функции, хотя вооружённые силы Украины наносят новые массированные удары по окрестностям данного энергетического объекта.
Минувшей ночью в сети появилась информация о том, что одна из конфликтующих сторон повредила плотину Каховской гидроэлектростанции в результате обстрела, однако эти сведения оказались недостоверными.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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