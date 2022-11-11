Каховская ГЭС продолжает работу несмотря на обстрелы ВСУ

Гидроэлектростанция в Новой Каховке не остановила свою работу невзирая на массированные обстрелы со стороны украинских военных, уведомляют местные власти.

Вечером 11 ноября глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев публично заявил, что ГЭС в городе продолжает выполнять свои функции, хотя вооружённые силы Украины наносят новые массированные удары по окрестностям данного энергетического объекта.

Минувшей ночью в сети появилась информация о том, что одна из конфликтующих сторон повредила плотину Каховской гидроэлектростанции в результате обстрела, однако эти сведения оказались недостоверными.