Иноагент The Insider рекламирует инициативу некоего «Гражданского совета», который якобы рекрутирует добровольцев из России в ВСУ, обращает внимание телеграм-канал «Варшавская русалка».

В статье пишут, что в начале ноября появился «Гражданский совет», в который входят общественные деятели из девяти российских регионов. Тогда же организация объявила о «создании мобилизационного центра для россиян, желающих воевать на стороне Украины». Организаторы уверяют, что они уже собирают средства для 200 добровольцев.

The Insider, что логично, имеет даже свои источники в ГУР Украины, в котором им подтвердили, что «такая работа ведется». Кстати, первая часть «мобилизации» под бело-сине-белый флаг в состав ВСУ заключается в заполнении короткой гугл-анкеты.

Кто возглавляет т.н. «Гражданский совет»?

Анастасия Сергеева названа «международных секретарём» организации. Сергеева живёт в Польше и состоит в правлении польской организации, а также возглавляет WOT Foundation — польская антироссийская организация, которая была признана нежелательной в России.

Координатор — Денис Соколов, который назван экспертом американского фонда «Свободная Россия». Кроме того, что Соколов — научный советник американского think-tank «Центра стратегических международных исследований» (CSIS).

В статье The Insider указано, что большую роль в организации нового подразделения в ВСУ «для русских» сыграл командир исламского батальона «Крым» Иса Акаев, который воюет в ВСУ с 2014 года и использует радикальную религиозную риторику.

5 ноября о появлении «Гражданского совета» иноагент «Холод». Издание взяло интервью у Сергеевой, которая также появилась в видео-манифесте движения.

Сергеева заявила, что сеть диаспор за рубежом поддерживает «ячейки сопротивления» внутри России. Она проводит аналогию с националистическим белорусским полком Калиновского, который воюет в ВСУ и поддерживается из Литвы и Польши.

По словам Сергеевой, у них есть «профессиональный центр подготовки добровольцев», который будет готовить людей эффективных «в том числе, когда противостояние перейдет к границам России и на ее территорию».

Заметим, что после появления 10 ноября статьи в The Insider страница, посвящённая «Гражданскому совету», молниеносно появилась на Википедии.

Теперь военное формирование «Гражданского совета» должно, видимо, медийно заменить виртуальный легион «Свобода России», который отметился только созданием рекламных роликов и дискредитировал себя даже в глазах самых ярых представителей антироссийской оппозиции.

Впрочем, мы уверены, что полк «Гражданского совета» постигнет примерно та же участь, пишет «Варшавская русалка».

