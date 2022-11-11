Евросоюз запустит миссию по обучению солдат ВСУ «EUMAM Ukraine»
2022-11-11 18:57
Пресс-служба администрации Европейского союза анонсировала запуск миссии по подготовке украинских военных.
11 ноября ряд зарубежных информагентств со ссылкой на высокопоставленного чиновника из штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе сообщили, что уже на следующей неделе ЕС запустит миссию с названием "EUMAM Ukraine", которая будет направлена на всестороннее обучение и подготовку солдат вооружённых сил Украины.
Накануне глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на линии разграничения возле Запорожья сосредоточено 5 тысяч наёмников из Польши.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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