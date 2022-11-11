Евросоюз запустит миссию по обучению солдат ВСУ «EUMAM Ukraine»

Пресс-служба администрации Европейского союза анонсировала запуск миссии по подготовке украинских военных.

11 ноября ряд зарубежных информагентств со ссылкой на высокопоставленного чиновника из штаб-квартиры Евросоюза в Брюсселе сообщили, что уже на следующей неделе ЕС запустит миссию с названием "EUMAM Ukraine", которая будет направлена на всестороннее обучение и подготовку солдат вооружённых сил Украины.

Накануне глава совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на линии разграничения возле Запорожья сосредоточено 5 тысяч наёмников из Польши.