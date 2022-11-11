ЕС согласовал цели для естественных поглотителей углерода
Депутаты Европарламента и государства-члены ЕС достигли соглашения о целях по улавливанию углерода почвами и лесами к 2030 году, по тексту которого НПО в пятницу выразили сожаление по поводу «отсутствия амбиций».
Соглашение поддерживает цель, поставленную Европейской комиссией в июле 2021 года в рамках своего климатического плана, по увеличению чистого поглощения углерода почвами и лесами («естественные поглотители углерода») до 310 миллионов тонн в эквиваленте CO2 в год к 2030 году. (т.е. на 15% больше, чем сегодня).
«Это важный шаг в выполнении нашего обещания достичь климатической нейтральности к 2050 году», — приветствовал вице-президент Комиссии Франс Тиммерманс.
Первоначальное предложение вызвало озабоченность членов ЕС, которые считали, что Комиссия недостаточно учла различия между странами, которые имеют леса очень разного количества и качества в зависимости от их климата, а также воздействие стихийных бедствий (лесных пожары и др.), вызванные глобальным потеплением.
Опубликовано: Тарас Медведев
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