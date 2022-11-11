Бирма осуждает решение АСЕАН вовлечь оппозицию в мирный процесс

Бирма заявила в пятницу, что осуждает решение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вовлечь оппозицию в мирный процесс в этой стране.

«Мьянма решительно выступает против и осуждает попытки государств-членов АСЕАН вести дела с этими незаконными и террористическими организациями», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Бирмы.

В пятницу лидеры АСЕАН договорились вовлечь оппозиционные группы в ранее безрезультатный мирный процесс в Мьянме перед лицом эскалации насилия на ежегодном саммите в Пномпене.

По мнению глав стран АСЕАН, это открывает путь к переговорам с «Правительством национального единства» (NUG), теневым органом, в котором доминируют бывшие депутаты от партии Аун Сан Су Чжи, многие из которых находятся в изгнании, и который объединяет оппозицию, но он не контролирует ни одной территории.