Бирма осуждает решение АСЕАН вовлечь оппозицию в мирный процесс
Бирма заявила в пятницу, что осуждает решение Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вовлечь оппозицию в мирный процесс в этой стране.
«Мьянма решительно выступает против и осуждает попытки государств-членов АСЕАН вести дела с этими незаконными и террористическими организациями», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Бирмы.
В пятницу лидеры АСЕАН договорились вовлечь оппозиционные группы в ранее безрезультатный мирный процесс в Мьянме перед лицом эскалации насилия на ежегодном саммите в Пномпене.
По мнению глав стран АСЕАН, это открывает путь к переговорам с «Правительством национального единства» (NUG), теневым органом, в котором доминируют бывшие депутаты от партии Аун Сан Су Чжи, многие из которых находятся в изгнании, и который объединяет оппозицию, но он не контролирует ни одной территории.
Опубликовано: Тарас Медведев
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