Криптовалютная платформа FTX обанкротилась в США, ее босс уходит в отставку

Криптовалютная платформа FTX, которую лихорадило в течение недели, объявила в пятницу, что она находится под защитой американского закона о банкротстве, и об отставке ее лидера Сэма Бэнкмана-Фрида.

«FTX Trading (...) и около 130 дочерних компаний FTX Group вступили в добровольную процедуру Главы 11» (закона о банкротстве), чтобы оценить и монетизировать активы», объявила FTX в заявлении, опубликованном в ее аккаунте в Twitter.

Среди затронутых дочерних компаний две торговые платформы (FTX.us в США и FTX.com в остальном мире), а также инвестиционный фонд Alameda Research, который был создан Сэмом Банкманом-Фридом до FTX.

Сэм Бэнкман-Фрид был заменен Джоном Дж. Рэем III, и «он останется, чтобы помочь с плавным переходом», говорится в заявлении.

«Режим главы 11 подходит для того, чтобы дать FTX Group возможность оценить ситуацию и внедрить процедуру для максимизации возврата инвестиций для инвесторов», — сказал Джон Дж. Рэй III.

Падение FTX ошеломило криптовалютный мир: чуть более недели назад группа считалась второй по величине криптовалютной платформой в мире.

Но в новостях сообщалось, что фонд Alameda Research инвестировал в криптоактивы, выпущенные FTX.com, в рискованном финансовом пакете.

Неудачи FTX усугубил лидер отрасли Binance, который во вторник предложил купить FTX.com, но отказался в среду.

Обострившаяся нестабильность сектора привела к падению криптовалют за неделю, а биткойн потерял в пятницу около 14:50 по Гринвичу 3,9% и скатился 17 009 долларов.