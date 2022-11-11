Reuters: лидеры G20 подпишут заявление против применения ядерного оружия

Главы стран-участниц "Большой двадцатки" хотят подписать документ, направленный на недопущение использования ядерных вооружений.

Американская газета Reuters со ссылкой на тайного информатора уведомляет, что лидеры стран Группы Двадцати хотят подписать соглашение о недопустимости применения ядерного оружия на саммите организации в Бали, который пройдёт 15 и 16 ноября. Отмечается, что представители G20 будут требовать, чтобы Россия также подписала документ.

Накануне стало известно, что Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки", отправив в Индонезию вместо себя российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.