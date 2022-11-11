Reuters: лидеры G20 подпишут заявление против применения ядерного оружия
2022-11-11 19:17
Главы стран-участниц "Большой двадцатки" хотят подписать документ, направленный на недопущение использования ядерных вооружений.
Американская газета Reuters со ссылкой на тайного информатора уведомляет, что лидеры стран Группы Двадцати хотят подписать соглашение о недопустимости применения ядерного оружия на саммите организации в Бали, который пройдёт 15 и 16 ноября. Отмечается, что представители G20 будут требовать, чтобы Россия также подписала документ.
Накануне стало известно, что Владимир Путин не поедет на саммит "Большой двадцатки", отправив в Индонезию вместо себя российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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