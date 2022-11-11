Молдова вышла в Европу с протянутой рукой, на зиму нужно 1,1 млрд евро

Молдова нуждается в дополнительных 1,1 млрд евро для покрытия дополнительных расходов на энергию этой зимой, заявил в пятницу глава молдавской дипломатии Нику Попеску агентству AFP.

«Наша ситуация очень и очень тяжелая. Нашей стране угрожают как в военном, так и в энергетическом и экономическом плане», — — сказал он в кулуарах Парижского форума мира и добавил, что Молдова пытается найти альтернативные источники поставок.

Бывшая советская республика с населением 2,6 миллиона человек, расположенная между Румынией и Украиной, уже несколько недель испытывает трудности с поставками, а вернее с возможностью расчета за российский газ.

Напомним, что Молдова устроила Приднестровью акт мести и полностью отбирает весь поставляемый для республики российский газ. В экстренной ситуации руководство ПМР было вынуждено приостановить работу бюджетообразующих предприятий.