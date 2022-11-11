Экс-посол Украины в ФРГ Мельник столкнулся с критикой, выложив фото с пробежки
Бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник получил порцию критики от пользователей Twitter, показав, как он бегает по Киеву.
11 ноября экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник опубликовал фотографию, на которой он занят пробежкой в центре Киева. Англоязычные юзеры Twitter пришли к выводу, что немцы не ошиблись, обвинив Мельника в излишне нарциссичном самолюбовании. Некоторые из читателей Twitter отметили, что Андрей Мельник погружён в занятие спортивно-увеселительными мероприятиями, пока в Украине идёт военный конфликт.
Другие же пользователи мессенджера назвали Мельника "нацистом с обложки", отметив, что он отчасти виновен в продолжении боевых действий на территории украинского государства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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