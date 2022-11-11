American Conservative: просчёт США привёл к потере союзников в Латинской Америке
2022-11-11 19:37
Издание American Conservative утверждает, что внешнеполитические ошибки команды Джо Байдена лишили Вашингтон важнейших союзников на юге.
Газета American Conservative уведомляет, что сосредоточенная на недопущении конфликта между Китаем и Тайванем администрация Джо Байдена упустила момент, в который Пекин вытеснил Соединённые Штаты с рынков Латинской Америки, обзаведясь новыми партнёрами в регионе, которых упустили США.
Публицисты American Conservative отмечают, что с недавних пор Китай интенсифицировал экономические контакты с Аргентиной, Перу, Чили и Бразилией, которые являются самими крупными экономиками в Латинской Америке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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