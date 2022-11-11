Пашинян: Армению устраивает проект РФ по мирному договору с Азербайджаном
2022-11-11 19:53
Армянский премьер Никол Пашинян утверждает, что Ереван доволен предложенным Москвой проектом по мирному соглашению с Баку.
11 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян публично заявил, что его лично и администрацию Еревана полностью устраивает проект мирного договора с Азербайджаном, который был предложен консультативной группой правительства России.
Примечательно, что недавно Никол Пашинян провёл первую трёхстороннюю встречу с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, с которым встретился впервые. После переговоров Алиев и Пашинян выразили уверенность, что Азербайджан и Армения смогут подписать мирный договор до конца года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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