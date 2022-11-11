PA: обвиняемый в шпионаже в пользу России британец признал вину

Гражданин Великобритании Дэвид Смит, которого обвинили в работе на российскую разведку, признал себя виновным.

Информационное агентство PA уведомляет, что британец Дэвид Смит, задержанный на территории Германии по подозрению работе на разведку России, признал себя виновным. Смит был задержан в ФРГ в августе 2021 года, где выполнял обязанности охранника местного посольства Великобритании.

По данным журналистов PA, экстрадированный в Лондон Дэвид Смит признался, что передавал Москве секретные данные о работе британского посольства в ФРГ, чем нарушил закон о государственной тайне, установленный ещё в 1911 году.