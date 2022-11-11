У Запада закончились снаряды для Украины, США хотят купить их у Южной Кореи

Официальные лица США подтвердили в четверг, что Вашингтон планирует закупить 100 000 гаубичных снарядов в Южной Корее для отправки в Украину.

Чиновники Пентагона подтвердили общие черты сделки, которая обсуждалась в течение некоторого времени, и заявили, что она позволит сократить запасы США.

Министерство обороны Южной Кореи подтвердило переговоры о неназванном количестве 155-мм снарядов. Однако в них предполагалось, что конечным потребителем были США. Южная Корея хочет поддержать Украину только нелетальными средствами.

США и другие страны Запада поставляют в подвергшуюся нападению Украину большое количество оружия и боеприпасов.

На прошлой неделе представитель Минобороны США подсчитал, что украинская армия выпускает около 7 тысяч гранат в день, а Россия и вовсе 20 тысяч.

Постоянные поставки вызвали у американских военных опасения, что их собственные запасы боеприпасов истощаются.