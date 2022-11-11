У Запада закончились снаряды для Украины, США хотят купить их у Южной Кореи
Официальные лица США подтвердили в четверг, что Вашингтон планирует закупить 100 000 гаубичных снарядов в Южной Корее для отправки в Украину.
Чиновники Пентагона подтвердили общие черты сделки, которая обсуждалась в течение некоторого времени, и заявили, что она позволит сократить запасы США.
Министерство обороны Южной Кореи подтвердило переговоры о неназванном количестве 155-мм снарядов. Однако в них предполагалось, что конечным потребителем были США. Южная Корея хочет поддержать Украину только нелетальными средствами.
США и другие страны Запада поставляют в подвергшуюся нападению Украину большое количество оружия и боеприпасов.
На прошлой неделе представитель Минобороны США подсчитал, что украинская армия выпускает около 7 тысяч гранат в день, а Россия и вовсе 20 тысяч.
Постоянные поставки вызвали у американских военных опасения, что их собственные запасы боеприпасов истощаются.
Опубликовано: Тарас Медведев
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