Кремль предлагает регионам встретить новогодние праздники традиционно, но без излишеств, уделив время старшему поколению.

В отличие от замерзающей и экономящей свет Европы Россия должна показать яркую и теплую встречу праздника, в который желают прежде всего благополучия.

Без утренников и новогодних концертов, конечно тоже не обойдется.

Во время празднования в коллективах рекомендуется приглашать на праздник ветеранов ВОВ и труда, и ветеранов из числа участников военной спецоперации.