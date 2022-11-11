Кремль направил в регионы рекомендации по встрече Нового года: ярко, весело, но без лишнего шума
2022-11-11 20:47
Кремль предлагает регионам встретить новогодние праздники традиционно, но без излишеств, уделив время старшему поколению.
В отличие от замерзающей и экономящей свет Европы Россия должна показать яркую и теплую встречу праздника, в который желают прежде всего благополучия.
Без утренников и новогодних концертов, конечно тоже не обойдется.
Во время празднования в коллективах рекомендуется приглашать на праздник ветеранов ВОВ и труда, и ветеранов из числа участников военной спецоперации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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