Байден: спецоперация подталкивает мир к отказу от ископаемого топлива

Джо Байден утверждает, что боевые действия на территории Украины являются прямым доказательством необходимости отказа от ископаемых источников энергии для всех стран.

Вечером пятницы президент Соединённых Штатов Джозеф Байден публично заявил, что начатая армией России специальная военная операция на территории Украины доказывает, что все государства мира обязаны отказаться от ископаемых энергоносителей. Байден уверен, что отказ от ископаемого топлива диверсифицирует риски зависимости государств мира от России или других поставщиков энергии.

При этом Джо Байден уверен, что будущее мировой энергетики стоит за чистыми и возобновляемыми источниками энергии, производство которых пока недостаточно развито.