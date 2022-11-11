Макрон обменивается мнениями с лидерами Юга в пользу мира путем переговоров

Эммануэль Макрон обменялся в пятницу на Парижском форуме мира с лидерами южных стран, которые призвали к переговорам о прекращении войны в Украине, от последствий которой страдает весь мир.

«Эта война вызывает голод в Южном полушарии и поэтому не является войной стран Севера, это также война стран Юга», заявил президент Аргентины Альберто Фернандес во время круглого стола с участием президента Франции.

Он призвал к открытию «переговоров для достижения мира», заверив, что Латинская Америка также «сядет за стол».

«Этика требует, чтобы мы требовали мира», — настаивал он. «Важно переосмыслить слово «мир», даже если кто-то может подумать, что требовать мира простодушно, потому что нет ничего более революционного, чем требование мира».

Его коллега из Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, который в настоящее время возглавляет Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), посетовал, что для международного сообщества на повестке дня стоит только конфликт между Украиной и Россией, в то время как несколько войн давно ведутся в Африке.

«У меня такое впечатление, что если бы был серьезный диалог, то война могла бы закончиться очень быстро», — сказал он.

Недавно начальник американского штаба генерал Марк Милли также заявил, что надеется на переговоры по прекращению конфликта, поскольку военная победа, по его словам, невозможна ни для Москвы, ни для Киева.