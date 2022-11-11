Wired: 2 неизвестных судна замечены возле «Северных потоков» перед взрывом

Издание Wired со ссылкой на аналитиков компании SpaceKnow сообщает, что незадолго до теракта на "Северных потоках" вблизи российских газопроводов были замечены два неопознанных корабля.

11 ноября информационное агентство Wired сообщает, что космические спутники мониторингового агентства SpaceKnow засекли два неопознанных корабля вблизи "Северных потоков" незадолго до того, как в месте их расположения произошёл взрыв. По данным Wired, корабли специально выключили радары и пытались скрыть своё местоположение от любых структур.

Журналисты Wired отмечают, что администрация НАТО уже заполучила спутниковые снимки неизвестных кораблей от компании SpaceKnow и приступила к их изучению.