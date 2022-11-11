Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях
2022-11-11 21:52
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.
В пятницу ночью, 11 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на ресурс Министерства цифровой трансформации Украины «Карта воздушных тревог», рассказало о том, в каких украинских регионах в настоящее время звучит сирена воздушной тревоги.
По данных онлайн-карты, воздушная тревога на протяжении почти получаса воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины из-за риска «прилётов» по объектам военного управления и энергетики со стороны России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Офис Зеленского: Украина выстроила 3 км стены на границе с Беларусью
Владимир Зеленский: Спецназ ВСУ уже вошли в Херсон
Песков: Кремль не считает унизительным вывод армии РФ из Херсона
Премьер -министр Украины назвал сумму ущерба энергетики от ударов России
Лукашенко заявил о готовности Беларуси строить «мосты дружбы» с Польшей