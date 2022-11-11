В Днепропетровской и Харьковской областях Украины звучит сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы.

В пятницу ночью, 11 ноября 2022 года, новостное агентство РИА, со ссылкой на ресурс Министерства цифровой трансформации Украины «Карта воздушных тревог», рассказало о том, в каких украинских регионах в настоящее время звучит сирена воздушной тревоги.

По данных онлайн-карты, воздушная тревога на протяжении почти получаса воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины из-за риска «прилётов» по объектам военного управления и энергетики со стороны России.