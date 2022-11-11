Байден: конфликт не закончится без вывода российских войск из Украины

Президент США высказался мнение о невозможности окончить конфликт в Украине без вывода российских войск.

Конфликт в Украине невозможно решить до тех пор, пока российская армия находится на территории страны, заявил президент США Джо Байден.

"Послушайте, я не думаю, что конфликт будет завершен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины", - сказал он в ходе общения с журналистами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что начало диалога с Россией возможно только после восстановления территориальной целостности страны.