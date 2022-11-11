Премьер-министр Эстонии Каллас назвала поставки западных систем ПВО Украине «путем к миру»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поставки странами Запада систем ПВО на Украину являются путем к миру.

Такое заявление она сделала во время встречи с Эдуардом Хегером, премьер-министром Словакии.

Каллас отметила, что Украина умело использовала военную помощь и показала свою способность победить при условии продолжения поддержки.

Она призвала страны Запада продолжить поставки систем ПВО и других видов вооружений на Украину.