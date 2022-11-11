Премьер-министр Эстонии Каллас назвала поставки западных систем ПВО Украине «путем к миру»
2022-11-11 22:31
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поставки странами Запада систем ПВО на Украину являются путем к миру.
Такое заявление она сделала во время встречи с Эдуардом Хегером, премьер-министром Словакии.
Каллас отметила, что Украина умело использовала военную помощь и показала свою способность победить при условии продолжения поддержки.
Она призвала страны Запада продолжить поставки систем ПВО и других видов вооружений на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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