Премьер Армении хочет мирный договор с Азербайджаном до конца года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении заключить мирный договор с Азербайджаном уже до конца этого года.

"Мы сделаем все ждя этого", - ответил на вопрос журналистов глава правительства Армении.

Никол Пашинян подчеркнул, что очень важно до заключения соглашения о мире, завершить демаркацию государственной границы.