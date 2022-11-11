Премьер Армении хочет мирный договор с Азербайджаном до конца года
2022-11-11 22:33
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении заключить мирный договор с Азербайджаном уже до конца этого года.
"Мы сделаем все ждя этого", - ответил на вопрос журналистов глава правительства Армении.
Никол Пашинян подчеркнул, что очень важно до заключения соглашения о мире, завершить демаркацию государственной границы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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