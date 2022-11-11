Шмыгаль: Украине нужно $203 млн на ремонт энергетической инфраструктуры

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил сумму, необходимую для восстановления энергоинфраструктуры государства.

Вечером 11 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что администрация Кеива остро нуждается в 203-ёх миллионах долларов на проведение ремонтных работ по восстановлению энергетических объектов Украины.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября после активизации массированных ракетных обстрелов со стороны России на территории Украины вышли из строя 40 процентов объектов энергетики.