Шмыгаль: Украине нужно $203 млн на ремонт энергетической инфраструктуры
2022-11-11 22:35
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил сумму, необходимую для восстановления энергоинфраструктуры государства.
Вечером 11 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что администрация Кеива остро нуждается в 203-ёх миллионах долларов на проведение ремонтных работ по восстановлению энергетических объектов Украины.
Примечательно, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября после активизации массированных ракетных обстрелов со стороны России на территории Украины вышли из строя 40 процентов объектов энергетики.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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