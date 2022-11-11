Reuters: протестующие пытались сорвать выступление Байдена на саммите COP27

Журналисты Reuters сообщили о попытке активистов помешать произнесению речи Джо Байденом на климатическом саммите.

Газета Reuters уведомляет, что выступление Джозефа Байдена на саммите COP27 в Египте попытались сорвать экоактивисты, которые присутствовали в зале, издавая громкие и нечленораздельные выкрики, попутно демонснтрируя плакаты с антиправительственными лозунгами, пытаясь привлечь внимание президента США.

По данным Reuters, Байден действительно заметил протестующих, сделав удивлённый взгляд, однако не прервал своего выступления, не позволив активистам добиться своей цели.