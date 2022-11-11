Зеленский заявил о входе украинских войск в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что части ВСУ уже вошли в Херсон.

Украинский президент вечером 11 ноября записал традиционное вечернее видеообращение. Он рассказал о ситуации с Херсоном.

По его словам, подразделения спецназа Вооруженных сил Украины уже вошли в сам Херсон.

При этом основные силы, рассказал Владимир Зеленский, находятся уже на подступах к городу.

"Специальные подразделения украинских вооруженных сил уже находятся в Херсоне, остальные войска — "на подступах к городу", - заявил он.