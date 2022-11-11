Владимир Зеленский: Спецназ ВСУ уже вошли в Херсон

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что ВСУ уже вошли в Херсон.

11 ноября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что подразделения спецназа Вооруженных сил Украины уже вошли в Херсон.

При этом основные силы украинской армии, по словам президента Украины, сейчас находятся на подступах к городу и в скором времени будут там.

"Специальные подразделения украинских вооруженных сил уже находятся в Херсоне, остальные войска — "на подступах к городу", - заявил Зеленский.

Напомним, что ранее командующий силами спецоперации генерал Суровикин объявил об отводе войск из Херсона.