Владимир Зеленский: Спецназ ВСУ уже вошли в Херсон
2022-11-11 22:58
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что ВСУ уже вошли в Херсон.
11 ноября вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что подразделения спецназа Вооруженных сил Украины уже вошли в Херсон.
При этом основные силы украинской армии, по словам президента Украины, сейчас находятся на подступах к городу и в скором времени будут там.
"Специальные подразделения украинских вооруженных сил уже находятся в Херсоне, остальные войска — "на подступах к городу", - заявил Зеленский.
Напомним, что ранее командующий силами спецоперации генерал Суровикин объявил об отводе войск из Херсона.
Опубликовано: Николай Скира
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