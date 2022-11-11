Зеленский объяснил, почему в Херсон не пускают журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что журналистам временно запрещен въезд в Херсон.

Он пояснил, что это связано с необходимостью разминирования, которое еще даже не началось.

Украинский лидер отметил, что для начала необходимо разминировать как минимум базовые объекты.

За последние дни на левый берег Днепра в Херсоне было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих.