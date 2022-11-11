Зеленский объяснил, почему в Херсон не пускают журналистов
2022-11-11 23:28
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что журналистам временно запрещен въезд в Херсон.
Он пояснил, что это связано с необходимостью разминирования, которое еще даже не началось.
Украинский лидер отметил, что для начала необходимо разминировать как минимум базовые объекты.
За последние дни на левый берег Днепра в Херсоне было выведено более 30 тыс. российских военнослужащих.
Опубликовано: Светлана Репина
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