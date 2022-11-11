Генсек ООН Гутьерриш призвал снять санкции с России
2022-11-11 23:29
Генеральный секретарь ООН высказался за снятие санкций с российских удобрений.
Делегация Организации объединенных наций в швейцарской Женеве встретилась с делегацией Российской Федерации.
По итогам переговоров генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш заявил о том, что с России необходимо снять часть санкций.
Речь идет об экспорте российских удобрений, а также продовольствия.
"ООН по итогам встречи с делегацией РФ в Женеве призывает ускорить снятие всех ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из РФ", - передакт РЕН ТВ.
Опубликовано: Николай Скира
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