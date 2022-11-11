Генсек ООН Гутьерриш призвал снять санкции с России

Генеральный секретарь ООН высказался за снятие санкций с российских удобрений.

Делегация Организации объединенных наций в швейцарской Женеве встретилась с делегацией Российской Федерации.

По итогам переговоров генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш заявил о том, что с России необходимо снять часть санкций.

Речь идет об экспорте российских удобрений, а также продовольствия.

"ООН по итогам встречи с делегацией РФ в Женеве призывает ускорить снятие всех ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из РФ", - передакт РЕН ТВ.