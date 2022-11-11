ООН призвала снять санкции с российских удобрений и продовольствия
2022-11-11 23:46
После встречи в Женеве ООН призывает снять с России часть введенных ранее санкций.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш после встречи с российской делегацией в Женеве призвал снять часть санкций с России.
Из заявления ООН следует, что с России нужно снять санкции на экспорт продуктов питания и удобрений.
"ООН по итогам встречи с делегацией РФ в Женеве призывает ускорить снятие всех ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из РФ", - говорится в сообщении ООН.
Напомним, что ранее Россия согласилась возобновить участие в так называемой зерновой сделке.
Опубликовано: Николай Скира
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