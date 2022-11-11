ООН призвала снять санкции с российских удобрений и продовольствия

После встречи в Женеве ООН призывает снять с России часть введенных ранее санкций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерриш после встречи с российской делегацией в Женеве призвал снять часть санкций с России.

Из заявления ООН следует, что с России нужно снять санкции на экспорт продуктов питания и удобрений.

"ООН по итогам встречи с делегацией РФ в Женеве призывает ускорить снятие всех ограничений с экспорта продовольствия и удобрений из РФ", - говорится в сообщении ООН.

Напомним, что ранее Россия согласилась возобновить участие в так называемой зерновой сделке.