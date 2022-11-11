Румынские налоговики конфисковали у российских компаний более 12,5 млн евро

За время проведения спецоперации налоговая служба Румынии конфисковала у российских компаний, работающих в стране, более 12,5 млн евро.

Сообщается, что с 28 февраля проводились проверки для выявления организаций и лиц, попавших под международные санкции.

В итоге было обнаружено только 7 компаний, на которые распространяются ограничения.

По итогам проверок было блокировано более 10 млн евро. Общая сумма штрафов за неисполнение санкций составила 57 260 евро.