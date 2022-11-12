В новых регионах России выпускники школ не будут сдавать экзамены

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что выпускникам школ в новых регионах России в 2023 году выдадут аттестаты без экзаменов.

По его словам, в аттестаты войдут текущие оценки. Через пять лет на этих территориях школьники будут сдавать ЕГЭ.

Кравцов отметил, что в данных регионах школьники смогут изучать украинский язык как родной или в формате факультатива.

Помимо этого, во время переходного периода учащиеся смогут выбирать расписание из трех предложенных вариантов.