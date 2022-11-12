В новых регионах России выпускники школ не будут сдавать экзамены
2022-11-12 00:00
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что выпускникам школ в новых регионах России в 2023 году выдадут аттестаты без экзаменов.
По его словам, в аттестаты войдут текущие оценки. Через пять лет на этих территориях школьники будут сдавать ЕГЭ.
Кравцов отметил, что в данных регионах школьники смогут изучать украинский язык как родной или в формате факультатива.
Помимо этого, во время переходного периода учащиеся смогут выбирать расписание из трех предложенных вариантов.
Опубликовано: Светлана Репина
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